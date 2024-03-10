الرئيس تبـون يأمر بصرف منحة مالية للفلاحين المتضررين من الفيضانات

رئيس الجمهورية مع الوزير الأول

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل الفلاحين المتضررين من الفيضانات.

جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث وجّه بصرف هذه المنح لمستحقّيها خلال شهر رمضان، في ظرف زمني لا يتجاوز الأسبوع.

وفي قطاع الصحة، شدّد رئيس الجمهورية وفق ما ذكره بيان للرئاسة، على “ضرورة العمل لتجنب أيّ تذبذب في توفير الأدوية، خاصة أدوية مرضى السرطان”.

حيث حثّ الرئيس على “التحلي بالصرامة اللازمة، مع كل المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية. للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية”.

كما تناول الاجتماع حسب ما جاء في بيان الرئاسة، ملفات تتعلّق بتقدّم رقمنة القطاعات الحكومية والمشاريع المهيكلة في قطاع المناجم.

البيان الكامل: