الرئيس تبـون يستقبل وزير خارجية موريتانيا (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير الديوان بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان.

وقال ولد مرزوق في تصريحه عقب اللقاء:”أكد لي الرئيس تبون حرص الجزائر شعبا وحكومة، على دفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف:”وهذه فرصة لأذكر أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، هي علاقات ضاربة في القِدم، ولها جذور مبنية على أواصر الدم والتاريخ بين الشعبين”.