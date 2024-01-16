-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبـون يستقبل وزير خارجية موريتانيا (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 361
  • 0
الرئيس تبـون يستقبل وزير خارجية موريتانيا (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير الديوان بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان.

وقال ولد مرزوق في تصريحه عقب اللقاء:”أكد لي الرئيس تبون حرص الجزائر شعبا وحكومة، على دفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف:”وهذه فرصة لأذكر أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، هي علاقات ضاربة في القِدم، ولها جذور مبنية على أواصر الدم والتاريخ بين الشعبين”.

مقالات ذات صلة
“سوناطراك” تهيمن على سوق الغاز الإسبانية في 2023

“سوناطراك” تهيمن على سوق الغاز الإسبانية في 2023

تحقيقات واسعة لتوقيف منظمي “رحلات الموت” بالشلف

تحقيقات واسعة لتوقيف منظمي “رحلات الموت” بالشلف

مساعدات إنسانية من البرلمان الجزائري للشعب الفلسطيني

مساعدات إنسانية من البرلمان الجزائري للشعب الفلسطيني

ديكورات عصرية ومنازل ذكية بسواعد جزائرية

ديكورات عصرية ومنازل ذكية بسواعد جزائرية

غاز المدينة!

غاز المدينة!

المؤسسة العسكرية للبناء والتصليح البحريين تصنع أول قاطرة

المؤسسة العسكرية للبناء والتصليح البحريين تصنع أول قاطرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد