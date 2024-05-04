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الجزائر
قال إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو حرب إبادة جماعية

الرئيس تبون: البشرية فقدت في فلسطين كلّ مظاهر الإنسانية والحضارة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: البشرية فقدت في فلسطين كلّ مظاهر الإنسانية والحضارة
ح.م
رئيس الجمهورية

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، نداء الجزائر إلى المجتمع الدولي، من أجل تحمّل مسؤوليته لوضع حدّ للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء في كلمة الرئيس تبون، أمام المشاركين في قمة منظمة التعاون الإسلامي أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو حرب إبادة جماعية”.

وتابع الرئيس في الكلمة، التي قرأها بالنيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بالقول إن “المنظمات والمؤسسات الدولية تقف عاجزة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، أمام هذه الجرائم”.

“رغم أنها لطالما تغنّت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم”، يضيف الرئيس الجزائري. مشيرا إلى أن “البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة”.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد، الدورة الـ15 لمؤتمرها في العاصمة الغامبية بانجول. حيث تناقش “القضية الفلسطينية، والقضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية”.

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