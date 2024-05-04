شي جين بينغ: الصين مستعدّة لتعميق تعاونها العملي مع الدول الإسلامية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت، إن الصين مستعدة لتعزيز ما أسماه الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي مع الدول الإسلامية.

وجاء في كلمة شي جين بينغ، أمام المشاركين في القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي:”الصين على استعداد لمواصلة التعاون مع الدول الإسلامية، لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي، وتوسيع التبادلات التجارية”.

وأضاف:”في السنوات الأخيرة، دعمت الصين والدول الإسلامية، بعضها بعضا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية”. مشيدا “بنتائج مثمرة حققها الجانبان في التعاون العملي”.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد، الدورة الـ15 لمؤتمرها في العاصمة الغامبية بانجول. حيث تناقش “القضية الفلسطينية، والقضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية”.