الرئيس تبون بقطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022 (صور)

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء السبت، بقطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022 المقرر الأحد بالدوحة، وذلك بدعوة من الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير دولة قطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، “كان صاحب السمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر في استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمطار حمد الدولي بالدوحة”.

وتنطلق الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية ومسلمة.