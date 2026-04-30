الرئيس تبون بمناسبة الفاتح ماي: الجزائر من أكثر الدول توفيرا للتغطية والرعاية الاجتماعية

مؤكدا مواصلة الدولة تحمل التحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، 30 أفريل، رسالة تهنئة للعمال والعاملات، بمناسبة الفاتح ماي، اليوم العالمي للعمال.

الرئيس تبون أكد في رسالته على دور العمال في تحقيق تقدم اقتصادي من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والمشاريع الكبرى.

كما استعرض التحديات السابقة الصعبة التي واجهتها البلاد، مؤكداعلى تجاوزها بفضل الاستثمارات والإنجازات الكبرى في مختلف القطاعات.

الرئيس تبون ذكر كذلك في رسالته، بالإجراءات الاجتماعية منذ 2022 لتحسين معيشة المواطنين، مع التأكيد على استمرار دعم الدولة ومكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار.

كما استحضر نضالات وتضحيات العمال والنقابيين، “وعلى رأسهم الشهيد عيسات إيدير، وأولئك الذين حملوا الجزائر وساما على الصدور، وتصدو في مرحلة دامية لآلة الإرهاب الهمجي، ومنهم شهيد الواجب الوطني عبد الحق بن حمودة”.

ليختم الرئيس تبون رسالته بتجديد التهاني للعمال، والتأكيد على حماية حقوقهم وكرامتهم، والعمل على استقرار الأسرة وتعزيز التنمية وقيمة العمل.

النص الكامل لرسالة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الفاتح ماي 2026: