الرئيس تبون: نسبة الأمية في الجزائر كانت 90 بالمئة غداة الاستقلال

نوّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كلّ عام، بالتقدّم الذي حقّقته الجزائر في جميع مراحل التعليم.

وذكّر الرئيس تبون في رسالته بأنّ نسبة الأمية كانت في مستوى 90 بالمئة غداة الاستقلال. وأنّ عدد الطلبة الجامعيين لم يكن يتجاوز آنذاك سوى 800 طالب.

وجاء في رسالة الرئيس:”أصبحت الجزائر، بتأييد الله وعونه، في تطوّر وتنمية مستمرة. وارتفع المستوى العلمي والثقافي للمواطنين. واستفادت الطبقات الفقيرة المحرومة من حقّها في الحياة الكريمة، ومن حقّها في التعليم بمختلف أطواره ومراحله”.

وأضاف:”من نتائج سياسة الدولة في توسيع مؤسسات التعليم العالي وزرعها في كل ربوع الوطن، أكثر من 60 جامعة ومركز جامعي و37 مدرسة عليا. منها المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الإصطناعي. بالإضافة إلى 11 مدرسة عليا للأساتذة”.

النصّ الكامل لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم 16 أفريل: