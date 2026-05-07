الرئيس تبون: نسعى إلى تنويع الشراكة مع تركيا في الطاقة المتجددة والزراعة والمناجم

البدء في المفاوضات على الاتفاقية التفضيلية للتجارة

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كلمة، عقب إشرافه مع نظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 7 ماي، بأنقرة، على مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

واستهل الرئيس تبون كلمته بتوجيه الشكر لنظيره التركي على “العناية الخاصة” التي تلقاها والوفد المرافق له، والتي “لا تليق إلا بالأشقاء الحقيقيين”.

وأفاد الرئيس تبون أنه استعرض مع نظيره التركي “محطات هامة” تتعلق بواقع العلاقات بين الجزائر وتركيا، “وهي علاقات ذات عمق تاريخي وترتكز على إرث ثقافي مشترك”.

ليشير إلى ان هذه العلاقات تشهد “ديناميكية متزايدة تدعونا إلى الارتياح وتثمين الخطوات التي قطعناها للوصول إلى هذا المستوى في ظرف قصير، ظرف لا يتجاوز خمس سنوات، والذي نسعى عبر زيارتنا هذه إلى تعزيزه بتنويع التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة لقطاعات الطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة، والمناجم”، إضافة إلى “بدعم التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإنسانية وتثمين تراثنا التاريخي والحضاري المشترك.”

وعبر الرئيس تبون عن ارتياحه “لنتائج هذه المحادثات الثرية والمثمرة التي توجت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات”.

كما أشاد الرئيس تبون في كلمته “بإعادة تفعيل منتدى رجال الأعمال وبدوره المحوري في التبادل التجاري وحركة الاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.”

كما ثمن كذلك البدء في المفاوضات على الاتفاقية التفضيلية للتجارة، مشيرا انه تم الإتفاق في هذا الشأن “على قائمة محددة من السلع والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات إلى حدود عشر ملايير دولار مثل ما قررناه في 2021.”