الرئيس تبون ونظيره التركي يشرفان على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفقة نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس 7 ماي بأنقرة، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
الرئيس تبون يترأس مع نظيره التركي مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الجزائري-التركي
وقد شملت هذه الاتفاقيات مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جرت مراسم التوقيع بالمجمع الرئاسي، عقب ترؤس الرئيسين مناصفةً لأشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري-التركي.