الرئيس تبون ونظيره التركي يشرفان على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفقة نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس 7 ماي بأنقرة، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وقد شملت هذه الاتفاقيات مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جرت مراسم التوقيع بالمجمع الرئاسي، عقب ترؤس الرئيسين مناصفةً لأشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري-التركي.