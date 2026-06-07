الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق حول “النقائص” المسجّلة خلال استيراد الأضاحي
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بفتح تحقيق حول النقائص التي سجّلت خلال استيراد أضاحي العيد، لا سيما ما تعلّق بجانب التنظيم والتوزيع.
جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تطرّق إلى الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين. إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجّهة للاستهلاك.
حيث كلّف الرئيس تبون وزارتي التجارة الداخلية والصحة، باستحداث مخابر عبر كل الموانئ والمطارات، لمراقبة المنتجات الموجّهة للاستهلاك. ووزارة الفلاحة بمراقبة الحبوب بكل أنواعها.
“شواطئ خاصة” لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية
وبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف، وجّه الرئيس تبون إلى “تحديد شواطئ خاصة على طول سواحل البلاد، لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، لتفادي وقوع الحوادث”.
كما ذكّر رئيس الجمهورية في ذات الشأن، باتخاذ “كلّ الإجراءات والسُبل لضمان مجانية الشواطئ، والحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها”.
الرئيس “يُشيد” بوزير الأشغال العمومية
وفي قطاع الأشغال العمومية، ثمّن رئيس الجمهورية “جهود كل عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسهم الوزير (عبد القادر جلاوي) باعتباره رجل ميدان”.
كما أشاد الرئيس بدور “الشريك الصيني في الوتيرة العالية، لإنجاز مختلف المشاريع الإستراتيجية، التي عرفت تقدما مُهمّا على المستوى الوطني”. مشيرا على وجه التحديد إلى:
- خط سكة الحديد المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق-بلاد الحدبة-تبسة، وصولا إلى عنابة،
- والمشاريع ذات البعدين الجهوي والقارّي.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا منها:
متابعة توسيع وربط المحطات والمناطق الصناعية بالخط المنجمي الإستراتيجي بشار ـ تندوف ـ غارا جبيلات، التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، الوقوف على الحصيلة النهائية لعملية اقتناء أضاحي العيد لفائدة المواطنين، إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر.
وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:
في المستهل، ثمّن السيد رئيس الجمهورية جهود كل عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسهم السيد الوزير باعتباره رجل ميدان، وأيضا الشريك الصيني على الوتيرة العالية، لإنجاز مختلف المشاريع الإستراتيجية التي عرفت تقدما مُهمّا على المستوى الوطني لا سيّما مشاريع السكك الحديدية ذات البعد الإستراتيجي، وبالخصوص الخط المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق-بلاد الحدبة-تبسة، وصولا إلى عنابة، بالإضافة إلى المشاريع ذات البعدين الجهوي والقارّي، كما شجع المنتسبين للقطاع على تحقيقهم نتائج ملموسة، من حيث الجودة واحترام الآجال.
بخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج:
شدد السيد رئيس الجمهورية على أهمية الحرص والمتابعة الحثيثة، لإنجاح الموسم من خلال تدارك مايلي:
- ذكّر السيد رئيس الجمهورية باتخاذ كلّ الإجراءات والسُبل لضمان مجانية الشواطئ، والحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها، حتى لا تتكرر الظواهر السّلبية في كل موسم، مع التأكيد على مكافحة ظاهرة الاستيلاء على الشواطئ، وتكليف الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لمنع هذه السلوكات وردعها، بالموازاة مع تحيين النصوص القانونية، لمعالجة هذه الظاهرة.
- تحديد شواطئ خاصة على طول سواحلنا، لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، منعا للحوادث.
بخصوص الحصيلة النهائية لعملية اقتناء أضاحي العيد لفائدة المواطنين:
- وجّه السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضرورة استدراك النقائص المسجلة في العملية لا سيّما ما تعلق بجانبي التنظيم والتوزيع، رغم استيفاء مليون رأس من الأغنام.
- وعلى ضوء ما شاب العملية أيضا، أمر السيد رئيس الجمهورية بفتح تحقيق حول مجمل النقائص، لاستخلاص مواطن الخلل التي ينبغي تداركها مستقبلا.
بخصوص متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر:
- كلّف السيد رئيس الجمهورية كلّا من وزارة التجارة الداخلية، ووزارة الصحة، باستحداث مخابر لرقابة المنتجات الموجهة للاستهلاك في كل موانئ ومطارات الوطن وتسييرها.
- تتولى وزارة التجارة الداخلية مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك، بما في ذلك اللحوم بأنواعها، في حين تتولى وزارة الفلاحة مراقبة جودة ونوعية الحبوب بكل أنواعها، فقط.
- أمر السيد الرئيس باستحداث فرق متخصصة، تُكوّنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشرف عليها ميدانيا وزارة التجارة الداخلية، لتتولى مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك، خلال نقلها عبر الطرقات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
- أمر السيد الرئيس بمواصلة مكافحة الغش، بلا هوادة، كونه ظاهرة تبقى في صدارة الأولويات، من خلال إدخال تحاليل مخبرية دقيقة، تُمكّن من الوصول إلى مصدر الغش وتطبيق القانون.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أمر السيد الرئيس باستكمال الدراسات التقنية في أسرع الآجال، تحضيرا لوضع حجر الأساس يوم 5 جويلية المقبل لإنجاز قاعة للعروض الفنية بالعاصمة، تتسع لما بين 6 و8 آلاف مقعد، تكون قيمة مضافة، تعزّز الهياكل الفنية والثقافية للجزائر.