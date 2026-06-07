الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق حول “النقائص” المسجّلة خلال استيراد الأضاحي

خلال اجتماع مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بفتح تحقيق حول النقائص التي سجّلت خلال استيراد أضاحي العيد، لا سيما ما تعلّق بجانب التنظيم والتوزيع.

جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تطرّق إلى الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين. إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجّهة للاستهلاك.

حيث كلّف الرئيس تبون وزارتي التجارة الداخلية والصحة، باستحداث مخابر عبر كل الموانئ والمطارات، لمراقبة المنتجات الموجّهة للاستهلاك. ووزارة الفلاحة بمراقبة الحبوب بكل أنواعها.

“شواطئ خاصة” لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية

وبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف، وجّه الرئيس تبون إلى “تحديد شواطئ خاصة على طول سواحل البلاد، لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، لتفادي وقوع الحوادث”.

كما ذكّر رئيس الجمهورية في ذات الشأن، باتخاذ “كلّ الإجراءات والسُبل لضمان مجانية الشواطئ، والحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها”.

الرئيس “يُشيد” بوزير الأشغال العمومية

وفي قطاع الأشغال العمومية، ثمّن رئيس الجمهورية “جهود كل عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسهم الوزير (عبد القادر جلاوي) باعتباره رجل ميدان”.

كما أشاد الرئيس بدور “الشريك الصيني في الوتيرة العالية، لإنجاز مختلف المشاريع الإستراتيجية، التي عرفت تقدما مُهمّا على المستوى الوطني”. مشيرا على وجه التحديد إلى:

خط سكة الحديد المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق-بلاد الحدبة-تبسة، وصولا إلى عنابة،

والمشاريع ذات البعدين الجهوي والقارّي.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: