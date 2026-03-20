الرئيس تبون يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر

أدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر.

وفي هذا الصرح الديني والحضاري، أدى الرئيس تبون صلاة العيد رفقة كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة، إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمد بالجزائر، وكوكبة واسعة من المواطنين.

ومساء الخميس، هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا بالظروف الملائمة التي عززت روح التضامن والتعاون في مجتمعنا طيلة شهر رمضان الفضيل.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري بالمناسبة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، وصلِّ اللهم وسلم على حبيبنا وإمامنا ونبينا سيدنا محمد، ألفَ صلاةٍ وألفَ سلامٍ عليه، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يسعدني أن أتوجه إليكم بالتهاني الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وسائر المسلمين بالخير والهناء والاستقرار.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تهيئة وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز روح التضامن والتعاون في مجتمعنا طيلة الشهر الفضيل، بما لمسناه من طمأنينةٍ بعثت في قلوبنا روحانية هذا الشهر الكريم، سائلين الله تعالى دوام نعمته على الجزائر المحروسة والمسقية بدماء شهدائنا الأبرار.

كما أزف التهاني الخالصة إلى أبناء جاليتنا في الخارج، مؤكدًا وقوف بلدهم الأم على الدوام إلى جانبهم، وخصوصًا في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من وضع مأساوي، راجيًا من الله عز وجل العودة في أقرب وقت للوضع الطبيعي، بما يسهم في إحلال الأمن والسلم في كل الدول الشقيقة في المنطقة، وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وفي غزة والضفة الجريحتين.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.