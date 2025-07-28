الرئيس تبون يؤكد التزام الجزائر بالتحول الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام

في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية في قمة الغذاء بأديس أبابا

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين كلمة إلى المشاركين في أشغال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أكد فيها على التزام الجزائر بمواصلة جهودها في تحقيق التحول الغذائي المستدام وضمان الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الجمهورية أن اجتماع القمة يُعد محطة محورية ضمن سلسلة اللقاءات الدورية المنبثقة عن قمة 2021، وقمة روما لتقييم الوضع الغذائي في 2023، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أدرجت تحول النظم الغذائية ضمن استراتيجياتها الوطنية، من خلال تبني خارطة طريق وطنية وإجراءات عملية استجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023.

وأشار إلى أن الجزائر اعتمدت حوكمة مؤسساتية شاملة لتحول النظم الغذائية، ترتكز على نهج تشاركي يضم مختلف الفاعلين الوطنيين، إضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية، مع إيلاء أهمية خاصة لدور النساء والشباب في هذا المسار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر اعتمدت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والحيوانية، مع مراعاة الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية.

ولتعزيز هذه الجهود، تم التركيز على تطوير القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها زراعة الحبوب، من خلال إجراءات تحفيزية ورفع قدرات التخزين والتبريد، حيث تم إنجاز 30 صومعة تخزين بطاقة 100 ألف طن لكل واحدة.

كما دعمت الدولة الزراعة الصحراوية عبر تخصيص 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مع تحديد هدف بلوغ مليون هكتار عام 2025.