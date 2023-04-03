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الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره السوري بشار الأسد
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره السوري بشار الأسد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره السوري بشار الأسد
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره السوري بشار الأسد

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه بحلول شهر رمضان.

وحسب بيان للرئاسة، فقد وجّه رئيس الجمهورية بدوره، التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، للرئيس والشعب السوريين، باسمه وباسم الشعب الجزائري.

“وأطلع الرئيس بشار الأسد، الرئيس الجزائري على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث. مجدّدا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا، على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع”.

“كما تبادل الرئيسان تبون والأسد، الرؤى، بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين”، يضيف بيان الرئاسة.

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