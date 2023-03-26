محادثات جزائرية أردنية حول عودة سوريا

تطرق وزير الخارجية الجزائري في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، إلى جهود إعادة سوريا إلى “مكانتها على الصعيدين العربي والدولي”.

وحسب بيان للوزارة، فقد تلقى الوزير أحمد عطاف يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، هنأه فيه على تعيينه لقيادة الدبلوماسية الجزائرية.

وشكّل الاتصال “فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها. حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما لإطلاق خط الطيران المباشر، وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

كما اتفق الوزيران على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، تطرّق عطاف مع الصفدي إلى عدد من القضايا الدولية. على غرار “القضية الفلسطينية، والمساعي الرامية للمّ الشمل العربي، واسترجاع سوريا لمكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وتمّ تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ منتصف نوفمبر 2011، على خلفية الأزمة الأمنية والسياسية التي دخلت فيها البلاد.