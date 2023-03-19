وكالة أنباء روسية: وزير الخارجية السعودي يستعدّ لإجراء زيارة إلى سوريا

تستعدّ السعودية لإعادة فتح قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، بعد عيد الفطر المقبل، وبالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا، حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة الروسية نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى التوصّل لاتفاق بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان الداخل.

كما أشار المصدر إلى زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا. حيث يلتقي مسؤولين سوريين، يتقدّمهم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق منذ مارس 2012، مع انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في سوريا.