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وزير الخارجية المصري في زيارة إلى سوريا وتركيا

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية المصري في زيارة إلى سوريا وتركيا
أرشيف
وزير الخارجية المصري سامح شكري

يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الإثنين، زيارة إلى سوريا وتركيا، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وتهدف زيارة شكري إلى العاصمة السورية دمشق، وبعدها أنقرة، إلى “نقل تضامن مصر مع الدولتين وشعبيهما. عقب كارثة زلزال يوم 6 فيفري الجاري، الذي خلف خسائر فادحة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري “سيؤكد في زياراته لكل من سوريا وتركيا، استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال”.

وقد اهتزّت كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر 6 فيفري، على زلزالين مدمّرين بشدّة 7.7، و7.6 درجات. خلّفا عشرات الآلاف من القتلى في تركيا وسوريا.

وتعتبر زيارة شكري إلى دمشق سابقة في العلاقات بين البلدين في العقد الأخير. إذ تعود آخر زيارة رسمية يجريها وزير مصري للخارجية إلى سوريا، إلى العام 2011.

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