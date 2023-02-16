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زلزال تركيا.. إنقاذ شابة في الـ17 بعد 11 يوما تحت الأنقاض

الشروق أونلاين
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زلزال تركيا.. إنقاذ شابة في الـ17 بعد 11 يوما تحت الأنقاض
ح.م
إنقاذ شابة في الـ17 بعد 11 يوما تحت الأنقاض

نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية بعد 11 يوما قضتها تحت الأنقاض، في منطقة قهرمان مرعش المنكوبة جراء زلزال 6 فيفري.

وأفادت وكالة الأناضول التركية يوم الخميس، إن الشابة ألينا أولماز ذات الـ17 ربيعا، انتشلت حيّة من تحت أنقاض مبنى منهار في المنطقة.

ونقلت فرق الإنقاد الشابة الناجية إلى طواقم الإسعاف لتحويلها إلى المستشفى المحلي من أجل تلقّي العلاج.

واهتزت مناطق واسعة جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فيفري، على وقع هزّتين بشدّة 7.7 درجات،  7.6 درجات على سلّم ريجتر، مسفرا عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين.

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