الرئيس تبون يتلقى تهاني العيد من سلطان عُمان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من سلطان عُمان هيثم بن طارق. “هنأه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الهناء والاستقرار”.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد شكر الرئيس تبون بدوره، “أخاه سلطان عُمان. وهنأه بحلول العيد، راجيا من المولى القدير أن يعمّ السلم والأمان على السلطنة والشعب العُماني الشقيق”.

ومطلع الشهر الجاري، أجرى الرئيس تبون مكالمة هاتفية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، عبّر له فيها عن “أمله في عودة الأمن السلام والسكينة للمنطقة”. مقدِّرا “دور الوساطة العُمانية والنتائج جد الإيجابية التي حققتها”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وتتحرى الجزائر وعُمان هلال شوال 1447ه، الذي يؤذن بحلول عيد الفطر، يوم الخميس 29 رمضان الموافق لـ19 مارس 2026 م، على غرار العديد من الدول العربية والإسلامية.