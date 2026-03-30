الرئيس تبون يتلقى رسائل تعزية من قادة العالم في رحيل زروال

تلقّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسائل تعزية من قادة ورؤساء عدة الدول، إثر وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال، عبّروا فيها عن مواساتهم للشعب الجزائري وإشادتهم بمسيرة الفقيد ومواقفه.

وفي هذا السياق، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برسالة تعزية، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم الشعب الجزائري الصبر والسلوان. كما وجّه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة مماثلة، عبّر فيها عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وللشعب الجزائري.

كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تعزية، من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث عبر الرئيس الموريتاني عن خالص تعازيه وأصدق مشاعر المواساة لأخيه رئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتقدم رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي بخالص تعازيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربا في رسالة تعزيته عن صادق مواساته لعائلة الفقيد، وللشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل.

رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، هو الآخر بعث برسالة تعزية إلى الرئيس تبون أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الفلسطيني عن بالغ الحزن وعميق المواساة، مشيدا بمناقب الفقيد ومواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى آخر أيام حياته، مؤكدا أن ذكراه ستبقى حية في وجدان الشعب الفلسطيني، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بخالص تعازيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربًا عن مواساته القلبية لعائلة الفقيد الكبير وللشعب الجزائري، في هذه المحنة الأليمة.