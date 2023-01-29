الرئيس تبون يدعو لبعث “روح جديدة” في العمل الجماعي للدول الإسلامية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، إلى بعث روح جديدة في العمل الجماعي الإسلامية. في رسالة وجّهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تحتضنها الجزائر.

وقال الرئيس تبون في رسالته:”نجتمع اليوم في سياق دولي يشهد صراعات معقّدة، وأزمات متعدّدة. أبرزها ما يتعلّق بالطاقة، والغذاء، والإرهاب، والاختراق الفكري الذي يهدف إلى المساس بمرجعياتنا، وتفكيك مجتمعاتنا”.

وجاء في رسالة الرئيس الجزائري للمشاركين في المؤتمر:”نتطلّع مع شعوب عالمنا الإسلامي إلى بعث روح جديدة في عملنا الجماعي، لعزّة ديننا وأوطاننا”.

وعن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تبون أنها “ستبقى القضية المركزية لكل الدول الإسلامية”. داعيا لـحشد المزيد من الدعم لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني”.