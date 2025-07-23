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الجزائر

الرئيس تبون يزور دولة الفاتيكان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يزور دولة الفاتيكان
ح.م
الرئيس تبون وبابا الفاتيكان

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، بزيارة لبابا الفاتيكان البابا ليون الرابع عشر في دولة الفاتيكان، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى إيطاليا.

وتوجّه الرئيس تبون مساء الثلاثاء إلى إيطاليا، في زيارة رسمية، لترأس أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية رفيعة المستوى، إلى جانب رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وكان مدير تشريفات بابا الفاتيكان خافيير دومينغو فارنانديز غونزالاس، في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى مطار روما، إلى جانب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وتعتبر الفاتيكان أصغر دول العالم مساحة، بـ 0.49 كم مربع، كما لا يتجاوز تعداد سكانها 850 نسمة. لكنها تكتسي رمزية بالغة، من كونها مركز القيادة الروحية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بأسره.

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