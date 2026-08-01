الرئيس تبون يعزي في وفاة نجل الشهيد بن بولعيد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إثر وفاة عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، أحد أبرز قادة الثورة التحريرية.

وأشاد رئيس الجمهورية في رسالة التعزية بمسيرة الفقيد، مؤكدا أنه حمل بأمانة شرف الانتماء إلى أسرة أحد رموز الثورة الجزائرية، وصان هذا الإرث الوطني، كما أدى مهامه النيابية في مجلس الأمة بإخلاص والتزام وطني.

وقال الرئيس تبون إن الفقيد “حمل بأمانة شرف النسب، وصان عزة الانتماء، وأدى بالتزام وطني خالص مهامه النيابية ضمن الثلث الرئاسي بمجلس L’الأمة”.

وفي ختام رسالته، تقدم رئيس الجمهورية إلى أسرة الفقيد وذويه وكافة أقاربه بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، مختتما بالتضرع إلى الله بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.”

كما بعث رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رسالة تعزية إلى عائلة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، المرحوم عبد الحق بن بولعيد نجل الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، الذي وافته المنية اليوم السبت، معربًا عن بالغ تأثره وعميق حزنه بهذا المصاب .

وأكد ناصري أن الفقيد رحل بعد مسيرة اتسمت بخدمة الوطن والوفاء لمبادئه وقيمه، مشيرًا إلى أن الجزائر فقدت أحد أبناء الأسرة الثورية، وهو نجل الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، أحد أبرز قادة الثورة التحريرية ومفجري ثورة أول نوفمبر.

وأضاف رئيس مجلس الأمة أن الفقيد ظل وفيًا للإرث الوطني الذي خلفه والده، ومعتزًا بانتمائه إلى مدرسة الشهداء، كما أسهم من موقعه في خدمة الوطن ومؤسساته.

وفي ختام رسالته، تقدم عزوز ناصري إلى أفراد أسرة الفقيد وذويه، وإلى أعضاء مجلس الأمة، بأصدق عبارات التعزية وصادق مشاعر المواساة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.