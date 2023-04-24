الرئيس تبون يعقد اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الإثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة فقد خُصّص هذا اجتماع المجلس الأعلى للأمن “لتقييم الوضع العام في البلاد”.

ويتكوّن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، رئيس أركان الجيش، وزراء العدل والداخلية والخارجية، ومدير ديوان الرئاسة.

كما يشارك في المجلس قائد الدرك، المدير العام للأمن، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع هذا المجلس في دورة عادية “كلما اقتضت الحاجة ذلك. للبتّ في كلّ مسألة، ذات بعد داخلي أو خارجي، تتعلق بالأمن الوطني”.