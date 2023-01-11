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الرئيس تبون يعيّن نورالدين بن براهم رئيسا لمرصد المجتمع المدني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعيّن نورالدين بن براهم رئيسا لمرصد المجتمع المدني
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين نورالدين بن براهم، رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني، خلفا لسابقه عبد الرحمان حمزاوي.

وبن براهم (56 سنة) هو القائد العام السابق للكشافة الإسلامية الجزائرية. وقد انتخب عضوا في المجلس الشعبي الوطني لفترتين بين عامي 1997 و2007.

ويحمل بن براهم شهادة المعهد العالي للفنون الدرامية والكوريغرافيا، كما أنه لاعب سابق في رياضتي كرة اليد وكرة السلة.

أما المرصد الوطني للمجتمع المدني، فهو هيئة استشارية تتبع لرئاسة الجمهورية. حيث تكلّف بمهام “الاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني”.

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