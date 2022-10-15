200 ألف منتسب للكشافة الإسلامية الجزائرية في موسمها الجديد

بلغ عدد المنخرطين في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية نحو 200 ألف عضو، حسب ما صرح به السبت بورقلة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الكشفية (2022-2023).

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر ذات المسؤول أن “تعداد المنتسبين للحركة الكشفية بلغ نحو 200 ألف عضو عبر ربوع الوطن”، مشيرا إلى أن القيادة العامة للكشافة تسعى في إطار استراتيجيتها إلى “تشجيع الشباب على الانخراط في صفوف الكشافة من أجل بلوغ أزيد من مليون كشاف”.

كما أبرز حمزاوي “الدور الريادي” لهذه المنظمة الكشفية العريقة في “تربية الجيل الصاعد وترسيخ قيم التضامن وحب الوطن وتقوية اللحمة الوطنية”، مشيدا بكل التضحيات التي قدمتها الكشافة إبان الثورة التحريرية وفي مرحلة البناء والتشييد، علاوة على مشاركتها في مختلف المبادرات التضامنية والخيرية وكذا العمليات التطوعية خلال الأزمات التي واجهتها الجزائر، على غرار جائحة كورونا والحرائق التي مست بعض ولايات الوطن.

وتخلل هذا الحفل الذي احتضنته دار الثقافة “مفدي زكرياء”، بحضور السلطات المحلية وأعضاء القيادة العامة ومحافظي الأفواج الكشفية من عديد الولايات، عرض أشرطة وثائقية لأهم إنجازات الفرق الكشفية وطنيا ودوليا إلى جانب تكريم بعض قادة ومحافظي الكشافة.