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الرئيس تبون يقبل دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي بروما
الجزائر

الرئيس تبون يقبل دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي بروما

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يقبل دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي بروما
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على دعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، للمشاركة في الطبعة التاسعة من اجتماع منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى بالعاصمة روما.

وحسب بيان للرئاسة، فقد “تحادث الرئيس تبون هاتفيا مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. الذي قدّم له وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان”.

وتطرق الرئيسان في حديثهما إلى “اجتماع منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى. حيث قبل الرئيس تبون دعودة نظيره الإيطالي للمشاركة في الطبعة القادمة للاجتماع”.

كما تناول الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين، مُعربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المُحقق. مؤكدين على تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجذرة بين الجزائر وإيطاليا”.

“واستعرض الرئيسان ملفات إقليمية ودولية، تصبّ في مصلحة المنطقة واستقرارها”، يضيف بيان الرئاسة.

ويقام اجتماع الطبعة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، الذي تحتضنه روما، بين 2 و4 نوفمبر المقبل.

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