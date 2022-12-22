2022.. سنة ايطاليا في الجزائر بامتياز

300 شركة حضرت فعاليات و400 اخرى طلبت إرشادات ومعلومات

تميزت 2022 بكونها سنة ايطاليا الاقتصادية في الجزائر بامتياز، من خلال رقم قياسي غير مسبوق لانشطة وكالة للتجارة الخارجية ICE، التي نضمت 6 احداث ترويجية بمشاركة قرابة 300 شركة إيطالية في قطاعات عدة، وشهدت تقديم ارشادات ومعلومات نم السوق الوطنية لنحو 400 شركة أخرى.

وافاد بيان لمكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية بالجزائر “ICE”، أن سنة 2022 تعد سنة قياسية في مجال ترقية المؤسسات الإيطالية ودعمها، حيث تم تنظيم 6 أحداث ترويجية بمشاركة قرابة 300 مؤسسة إيطالية، منها المشاركة لأول مرة لمؤسسات إيطالية في معرض الجزائر الدولي للكتاب شهر مارس الماضي، ومنتدى الجزائر الإيطالي الأعمال في شهر جويلية، اضافة إلى عدة نشاطات ترقوية بالتنسيق مع السفارة الإيطالية بالجزائر.

وبالتعاون بين متعاملين إيطاليين وكونفدراليات جزائرية لأرباب العمل، شهدت سنة 2022 مشاركة 50 متعامل جزائري، بين منتجين ومستوردين، ضمن 12 فوج بمناسبة إحياء أهم المعارض التي أقيمت في إيطاليا القطاعات الرئيسية من بينها الصناعة الزراعية ومنتجات الرخام والمعدات الصناعية للخزف والخشب والمجوهرات ومختلف التكنولوجيات الجديدة.

ولفت بيان الوكالة الإيطالية إلى أنها قدمت إرشادات ل 400 شركة إيطالية تشمل 500 خدمة منها توجيهات أولية واستعمالات جمركية وقوائم المتعاملين القطاعية والزبائن والشركاء المحليين ومساعدتهم في تقديم العروض في مجال المناقصات المحلية.

وفي نفس الإطار، يضيف البيان تم تسجيل نشاط مكثف للحصول على معلومات متعلقة بالسوق الجزائرية، وقامت الوكالة في هذا السياق بنشر 690 نص حول مختلف القطاعات وفرص عمل في الجزائر.

وأشار وكالة ICE الى أنها تستعد لتكثيف نشاطاتها خلال سنة 2023، تحت شعار “تقوية المبادرات الترقوية ودعم القطاعات التقليدية الخاصة لتنويع مجالات التبادل الثنائي”، مشددة على أنها ستبقى دوما تحت تصرف المعاملين الإيطاليين المهتمين بالسوق الجزائرية قصد تسجيل أكبر فعالية مستقبلا.