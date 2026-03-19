الجزائر

الرئيس تبون يقرّ عفوا رئاسيا بمناسبة عيد الفطر

ح.م
رئيس الجمهورية

بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، مرسومين رئاسيين يتعلّقان بالعفو الرئاسي عن المحبوسين.

حيث يتعلق المرسوم الأول بجرائم القانون العام، ويستفيد بموجبه 5600 محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا، من عفو كلّي. على أن تساوي عقوبة المعنيين أو باقي عقوبتهم، 24 شهرًا أو ما يقلّ عنها.

فيما يتعلّق المرسوم الرئاسي الثاني بالجرائم المتصلة بالنظام العام. “وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكلّ ما تعلق بهما”.

ويَستثني العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم، في جرائم التخريب والإرهاب، والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن. وجرائم الفساد. كما يستثنى أيضا المحكوم عليهم في:

  • جرائم القتل،
  • وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة،
  • والسرقات بظرف مشدد والسرقات الموصوفة،
  • وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام،
  • وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها،
  • وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة،
  • والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية،
  • وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
  • وجرائم عصابات الأحياء،
  • وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
