الرئيس تبون يهنئ أبطال إفريقيا في أولمبياد الرياضيات

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسرة التربية الوطنية عقب تتويج الفريق الوطني لتلاميذ الثانوية بلقب أبطال إفريقيا في أولمبياد الرياضيات.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرها حساب الرئيس تبون على فيسبوك: “ألف مبروك لأسرة التربية الوطنية، على تتويج الفريق الوطني لتلاميذ الثانوية، بلقب أبطال إفريقيا في أولمبياد الرياضيات، تمنياتي لكم بالنجاح والتفوّق الدائمين، إن شاء الله.”

وحققت الجزائر إنجازا تاريخيا بتتويجها بالمرتبة الأولى إفريقيا، في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (2026 PAMO)، الذي احتضنته مدينة ياموسوكرو بكوت ديفوار، بمشاركة 26 دولة إفريقية، خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 04 جويلية 2026.

وتمكن الفريق الجزائري، المتكون من ستة تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي، من إحراز تسع ميداليات، وهو أعلى رصيد في نسخة هذا العام، إلى جانب تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في تسجيل علامتين كاملتين، إضافة إلى فوز التلميذة يحي آلاء بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية.