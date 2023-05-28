الرئيس تبون يهنئ أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وعبّر الرئيس تبون في تهنئته لأردوغان عن تطلّعه “للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور. للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب”.

وانتخب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد 28 ماي.

وفي الجولة الأولى، كان أردوغان قد حظي بـ 49.52 بالمئة من الأصوات. مقابل 44.88 بالمئة لغريمه العلماني كمال كليجدار أوغلو، و5.17 بالمئة للقومي سنان أوغان 5.17 بالمئة.

تهنئة الرئيس تبون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: