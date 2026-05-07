الرئيس تبون يوشح بوسام مصف الدولة من قبل نظيره التركي

وشح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوسام مصف الدولة من قبل نظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 7 ماي، في احتفالية بالمناسبة.

ويعد وسام مصف الدولة التركي أعلى وسام رسمي يمنحه رئيس جمهورية تركيا.

الرئيس تبون من جانبه، قام بتقليد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بوسام استحقاق برتبة أثير.

وعقب ذلك، أعرب الرئيس تبون لنظيره التركي في كلمة ألقاها بالمناسبة عن عميق اعتزازه وبالغ امتنانه لتوشيحه الوسام في هذه الزيارة الثالثة التي قادته إلى تركيا.