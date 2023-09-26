الرئيس سعيّد يقرّر تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس

خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الإثنين، تأجيل زيارة كان سيجريها وفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس خلال الأسبوع الجاري. خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية عقب الاجتماع، أن الرئيس سعيّد “قرر تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي، بقرار تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق، يتم الاتفاق عليه بين الطرفين”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الجمعة الماضية، عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو. لدعم جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت المفوضية إن وفدا من مبعوثيها سيزور تونس هذا الأسبوع. بمناسبة إقرار حزمة المساعدات التي تشمل تمويل تجديد سفن البحث والإنقاذ للبحرية التونسية.

كما تغطّي المساعدات الأوروبية جهود حماية المهاجرين وضمان إعادتهم من تونس إلى بلدان الأصل، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.