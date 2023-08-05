الرابطة تؤكد على موعد انطلاق البطولة وتلتزم بالتعامل مع جميع الظروف

برنامج موسم 2023-2024 للرابطة المحترفة "موبيليس":

تلتزم الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتعامل والتأقلم مع جميع الظروف التي ستواجهها في ما يتعلق بكثافة برنامج مباريات الموسم الجديد 2023 / 2024 للرابطة الأولى ”موبيليس” مع إجراء للعديد من المواعيد الدولية للأندية والمنتخبات.

وجاء في بيان للرابطة الوطنية بخصوص بطولة الموسم المقبل: ” لقد تم الانطلاق في تحضيرات الموسم المقبل والرابطة لن تدخر أي جهد من أجل السير الحسن للبطولة، البرنامج سيكون مليئا بالعديد من المواعيد الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية ولكن الرابطة ستلتزم بالتعامل مع كل الظروف”.

ومعلوم، أن المكتب التنفيذي للهيئة الكروية، قد اجتمع الخميس بمقرها، برئاسة عبد الكريم مدوار، حيث تمت المصادقة على التقرير الأدبي للاجتماع الفارط المنعقد ل14 جوان الفارط، قبل أن يتطرق الأعضاء للعديد من النقاط.

وتم خلال الاجتماع بإعادة ”النظر في برنامج موسم 2023-2024 الذي تم تسطيره تحسبا للمنافسات القارية والدولية” آخذين بعين الاعتبار بداية المنافسات الإفريقية المبرمجة في شهر أوت الجاري.

وبحسب نفس المصدر، فإن بعض الأندية راسلت الرابطة من أجل تأجيل تطبيق العقود الجديدة للاعبين المحترفين إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية وهذا عقب إمضاء الأسماء الجديدة بالعقود القديمة.

من جهة أخرى، أكدت الرابطة بأن دفع ملفات الانخراط سيكون قبل 31 أوت 2023، وسيتم تسليط عقوبة مالية 500.000 دج لمن يرسل ملفه في الفترة الممتدة من 3 إلى 10 سبتمبر تطبيقا للمادة 2 من القوانين المتعلقة بمنافسات كرة القدم المحترفة.

وكانت الرابطة مجبرة على تغيير تاريخ اختتام الموسم الماضي 2022-2023 في مناسبتين. وكانت نهاية الموسم الفارط مقررة في نهاية شهر جوان قبل أن يتم تأجيلها في البداية إلى 4 جويلية قبل أن تختتم في نهاية المطاف يوم الـ 15 من ذات الشهر، بعد طلب اتحاد الجزائر بتأجيل بعض المباريات بسبب مشاركتها في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

ومعلوم، أن الموسم الرياضي الكروي الجديد 2023-2024 سينطلق يومي 15 و16 سبتمبر.