قضية التحفظات ضد مولودية البيض

الرابطة ترفض طعن مولودية وهران

ع. ع
  • 235
  • 0
رفضت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم التحفظات التي تقدمت بها مولودية وهران ضد لاعب مولودية البيض، إلياس عطا الله.

وتعود وقائع القضية إلى 17 مارس الجاري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”. وكانت مولودية وهران قد فازت بنتيجة (2-0)، غير أن الأمين العام للنادي الوهراني تقدم بتحفظات ضد لاعب مولودية البيض، إلياس عطا الله، متهما إياه بالمشاركة في اللقاء رغم كونه معاقبا.

وبحسب التحفظات التي قدمها مسير النادي الوهراني، فإن عطا الله كان قد تلقى أربعة إنذارات، دون أن يستنفد عقوبة الإيقاف التلقائي الناتجة عنها.

لكن بعد دراسة الملف، قررت الرابطة رفض طلب مولودية وهران، مؤكدة أن اللاعب عطا الله كان قد استنفد عقوبة الإيقاف يوم 20 نوفمبر الماضي، خلال الجولة 12 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” أمام نادي بارادو.

ونظرا لأن مولودية وهران قدمت هذه التحفظات دون تسديد الرسوم اللازمة، قررت الرابطة تسليط غرامة مالية عليها قدرها 50.000 دج وفقا لما تنص عليه المادتان 92 و93 من القوانين العامة.

