الرجاء البيضاوي يدخل السباق لضم يوسف بلايلي

بعد الترجي التونسي ومولودية الجزائر

دخل النجم الجزائري، يوسف بلايلي، في سباق مع الزمن، من أجل التعاقد مع فريق جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لعام 2023. ويتواجد نجم “محاربي الصحراء” في وضعية لاعب حر، بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي أجاكسيو الفرنسي.

ويسعى اللاعب المثير للجدل لاستعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تجديد العهد مع الخضر انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكشف موقع “لاغازيت دي فوناك”، المختص في متابعة كرة القدم الجزائرية عن دخول نادي الرجاء المغربي على الخط بهدف التعاقد معه. ويسعى النادي البيضاوي لإعادة بناء فريق جديد قادر على الذهاب بعيدا خلال مشاركاته المستقبلية في البطولات المحلية والخارجية. وأصبح الرجاء يركز في تعاقداته على المدرسة الجزائرية، حيث ضم لصفوفه خلال السنوات الأخيرة حارس المرمى غايا مرباح ولاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث والمهاجم يسري بوزوق.

وشارك الدولي الجزائري في إحدى مباريات الأحياء بمسقط رأسه في مدينة وهران وظهر بعيداً عن لياقته البدنية، بسبب زيادة واضحة في وزنه، إثر ابتعاده الطويل عن التدريبات وكرة القدم الاحترافية. وتسعى عدة أندية عربية للفوز بخدمات يوسف بلايلي خلال الميركاتو الحالي من بينها الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وحمل المهاجم صاحب الـ31 عاما قميص فريقي بريست وأجاكسيو اللذين ينشطان في الدوري الفرنسي. وخاض بلايلي 6 مباريات مع بريست الفرنسي صنع خلالها هدفين، وتحديدا خلال مباراة الجولة الثالثة أمام أنجيه. كما لعب بلايلي 17 مباراة مع أجاكسيو في نفس المسابقة سجل خلالها 6 أهداف وأهدى 3 تمريرات حاسمة.