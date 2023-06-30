بلايلي يصدم الأنصار في أول ظهور له بمدينة وهران

زيادة واضحة في وزنه إثر ابتعاده الطويل عن التدريبات والمنافسة

عاد النجم الجزائري يوسف بلايلي لصنع الحدث مجدداً بعد غياب لأشهر عن الأنظار، أي منذ أن قاطع تدريبات فريقه السابق أجاكسيو الفرنسي في شهر أفريل الماضي، لأسباب لم يُكشَف عنها من قبل النادي واللاعب نفسه.

وكان نجم “محاربي الصحراء” رفض إكمال عقده مع الفريق الكورسيكي الذي يمتد ليوم 30 جوان لأسباب غامضة حتى هذه اللحظة. ويعود آخر ظهور للجناح الجزائري مع فريقه ليوم 23 أفريل الماضي، تاريخ المواجهة أمام بريست ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الفرنسي.

وانتشر، الخميس، فيديو للاعب يوسف بلايلي وهو يشارك في إحدى مباريات الأحياء بمسقط رأسه في مدينة وهران، وظهر بعيداً عن لياقته البدنية، بسبب زيادة واضحة في وزنه، إثر ابتعاده الطويل عن التدريبات وكرة القدم الاحترافية..

وتفاعلت الجماهير الجزائرية بقوة مع فيديو يوسف بلايلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي صُدمت للحالة البدنية التي أصبح عليها اللاعب، الذي كان قبل وقت قصير أحد أهم لاعبي المنتخب الجزائري، ومن بين أكثر اللاعبين الذين يُعوّل عليهم المدرب جمال بلماضي. وسيكون يوسف بلايلي أمام مهمة شاقة لاستعادة لياقته البدنية ومستواه المميز، وهو ما سيمر قبل كل شيء عبر الاتفاق مع أحد الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتكون بعد ذلك الخطوة القادمة، هي العودة إلى المنتخب الجزائري، خصوصاً أن المدرب جمال بلماضي ما زال يُعوّل على خدماته في الاستحقاقات القادمة التي تنتظر الخضر.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب الجزائري وجهته المستقبلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأنه يعتبر محل متابعة من قبل ناديي الترجي التونسي ومولودية الجزائر بشكل خاص. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب صاحب الـ31 عاما يملك في سجله 49 مباراة مع “محاربي الصحراء” سجل خلالها 9 أهداف وأهدى 23 تمريرة حاسمة.