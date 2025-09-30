الرقمنة لترشيد 80 مليار دولار من دعم الفلاحة

اعتبر مدير المدرسة العليا للفلاحة، الأستاذ طارق هرتاني، أن تعميم الرقمنة في القطاع الفلاحي يمثل أداة استراتيجية لترشيد ما يفوق 80 مليار دولار من الدعم المالي الذي استهلكته شعبة الحبوب وحدها خلال العقدين الماضيين، من أصل 100 مليار دولار وجهت للفلاحة.

وأوضح هرتاني، في تصريح عبر برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بفرض تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قبل نهاية 2025، بدءا بالفلاحة، يعد مرحلة أساسية لتحديث هذا القطاع الذي ظل متأخرا عن مواكبة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن غياب قواعد بيانات دقيقة كان يؤدي إلى فجوات يصعب تصحيحها في الوقت المناسب.

وأكد أن الرقمنة ستسمح بتوفير رؤية واضحة لمختلف الشعب الفلاحية، وتحسين متابعة الموارد وتوجيه الدعم بشكل عادل وشفاف نحو الفلاحين المستحقين، فضلا عن استشراف الحاجيات من تخزين وبذور وأسمدة وعتاد. كما أبرز أهميتها في شعبة تربية الماشية من خلال تتبع القطيع بالشرائح الإلكترونية، ما يرفع المردودية ويقلص الخسائر، إضافة إلى دورها في تطوير ميكنة الآلات الفلاحية.

وشدد هرتاني على ضرورة إشراك الفلاحين في هذا المسار عبر التوجه إليهم في المناطق السهبية والجبلية للتوعية بفوائد الرقمنة، مبرزا أن التطبيقات الذكية قد تساعد حتى صغار المربين عبر توفير بيانات دقيقة حول المناخ والاستعمال الأمثل للأسمدة.

ورغم إقراره بوجود بعض المقاومة لدى الفاعلين، أكد أن مسار التحديث لا رجعة فيه، داعيا إلى تهيئة الظروف لمرافقة المنتجين. كما كشف عن قرب إطلاق نظام وطني للمعلومات الفلاحية يهدف إلى مركزية واستثمار البيانات الميدانية، مع ضرورة تأمينها بكفاءات متخصصة.

وأشار في الختام إلى أن المؤتمر الوطني للفلاحة المرتقب نهاية أكتوبر المقبل سيكون محطة استراتيجية لمناقشة هذه التحديات وصياغة توصيات عملية تعود بالفائدة على القطاع والمجتمع.