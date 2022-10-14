الروائي الجزائري بومدين بلكبير ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

2213 ناشر من 95 دولة و129 ضيف يلتقون تحت شعار "كلمة للعالم"

سيحل الروائي الجزائري بومدين بلكبير ضيفا على الدورة 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب المزمع تنظيمها ابتداء من 2 نوفمبر القادم.

وسيكون صاحب “زنقة الطليان” التي وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة البوكر العالمية للرواية العربية في دورتها 2022 إلى جانب كل من الكاتب الليبي محمد النعاس، الحاصل على جائزة البوكر العربية 2022 عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد، والكاتب ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري أحد الحاصلين على جائزة البوكر العربية، والشاعر الكويتي محمد جارالله السهلي، والشاعر المصري هشام الجخ، وكاتب السيناريو المصري هاني سرحان، والروائي المصري أحمد مراد.

قال رئيس هيئة الكتاب أحمد بن ركاض العامري ان 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، سيلتقون ليشاركوا في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة، تحت شعار “كلمة للعالم” وتكون إيطاليا ضيف شرف.

وأعلن العامري في مؤتمر صحفي الاربعاء عن تفاصيل الدورة 41 التي وسيسبقها تنظيم مؤتمر الناشرين ابتداء من نهاية أكتوبر الجاري. الذي سيناقش فيه 33 متحدثاً وناشراً عالمياً في 8 جلسات رئيسية وحوارية الفرص والتحديات التي تواجه القطاع. إضافة إلى تنظيم الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال الفترة بين 6-7 نوفمبر بمشاركة 30 دولة.

وسينظم المعرض، بالتعاون مع جامعة نيويورك، دورة تدريبية للناشرين العرب، تهدف إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النشر، ويشارك فيها 230 ناشراً.

وسينظم المعرض، بالتعاون مع جامعة نيويورك، دورة تدريبية للناشرين العرب، تهدف إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النشر، ويشارك فيها 230 ناشر.