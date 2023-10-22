الرياضة تواصل تضامنها مع فلسطين ونصرة أطفال غزة

شهدت الملاعب العربية والعالمية، قيام نجوم الأندية والجماهير، بتوجيه رسائل تضامن مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، ولقطاع غزة الذي يعاني في الفترة الحالية، من القصف العنيف، الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

البداية مع نجوم النادي الأهلي، الذين قاموا برفع لافتة، قبل انطلاق المواجهة التي جمعتهم ضد فريق قطر، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري نجوم قطر لكرة القدم، حيث كتبوا عليها: “حفظ الله فلسطين”.

كما ارتدى الطاقم التحكيمي ولاعبو نادي الأهلي وفريق قطر شارة علم فلسطين، في إشارة واضحة بتوجيه رسالة واضحة، تعلن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

أما نادي الأهلي المصري، فوجه في بيانه رسالة إلى السلطات المحلية، يطالب فيها بأن تفتح استاد القاهرة أمام الجماهير في مواجهة إياب ربع نهائي بطولة “أفريكان ليغ” ضد سيمبا التنزاني، حتى تدعم الشعب الفلسطيني، عبر تخصيص ريع بيع التذاكر بالكامل لإخوتهم في فلسطين.

من جهة أخرى، قام نجوم نادي الزمالك بإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، عبر ارتداء الكوفية على أكتفاهم، قبل خوض المواجهة ضد فريق سموحة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري لكرة القدم.

بدورها، قامت جماهير نادي قونيا سبور برفع لافتة ضخمة، قبل انطلاق المواجهة ضد بينديك سبور، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، حيث تظهر صورة لطفل صغير، مع وضع علم فلسطين، وكتابة: “نلتزم الصمت عندما ينام الأطفال لا عندما يُقتلون”.

أما في مواجهة “ديربي” مدينة إسطنبول، التي حقق فيها غلطة سراي الانتصار على ضيفه بشكتاش بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، فقامت الجماهير برفع لافتة ضخمة في المدرجات، من أجل إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بعدما كتبوا: “إن لم تكن القدس حرة، فالعالم كلّه سيبقى أسيرا”.

وفي إسبانيا، لم تبال جماهير إشبيلية بقرار رابطة “الليغا”، التي قامت بحظر التضامن مع فلسطين، بعدما قررت توجيه رسالتها، عبر رفع أعلام فلسطين في المواجهة ضد ريال مدريد بملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وفي المملكة المتحدة، تجاهلت ماريا غوارديولا، ابنة المدرب الإسباني بيب غوارديولا حضور مواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى تحضر المظاهرة الضخمة في شوارع العاصمة لندن، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.