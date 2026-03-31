“الزائر الأبيض” يغلق الطرقات بعدد من الولايات

جهود حثيثة لضمان السيولة المرورية

تدخلت مصالح الأشغال العمومية بولايات البليدة وعين الدفلى و البويرة منذ بداية الأسبوع الجاري من أجل إزاحة الثلوج المتراكمة عبر عدد من محاور الطرقات لإعادة فتحها وتسهيل حركة المرور، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء عن هذه المصالح.

وأوضحت ذات المصالح أن التساقط المعتبر للثلوج تسبب في قطع عدد من محاور الطرقات عبر ولايات البليدة وعين الدفلى والبويرة ما استلزم تدخل فرق الأشغال العمومية لإزاحة الثلوج وإعادة فتحها لتسهيل حركة السير.

وبولاية البليدة، تدخلت مصالح الأشغال العمومية لإعادة فتح محاور الطرقات المؤدية إلى أعالي الشريعة التي تشهد توافدا كبيرا للزوار كلما غطت الثلوج مرتفعاتها مع الحرص على رش الملح لإذابة للثلوج لتفادي انزلاق المركبات حفاظا على سلامة مستعمليها. وفي هذا الصدد، تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان التدخل السريع والدوري عبر جل بلديات الولاية، خاصة الواقعة بالمناطق الجبلية، استنادا لنفس المصدر.

كما سجلت مديرية الأشغال العمومية بولاية عين الدفلى اضطرابا في حركة السير عبر بعض محاور الطرقات بسبب التساقط المعتبر للثلوج ما تطلب تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإعادة فتحها.

وواصلت فرق الصيانة تدخلاتها عبر العديد من بلديات الولاية لإزاحة الثلوج باستعمال كاسحات الثلوج عبر عدد من محاور الطرقات على غرار الطريق الوطني رقم 65 والطرق الولائية رقم 15 و25 و14 وكذا الطريق الوطني رقم 66 بمنطقة عين النسور بدائرة مليانة الواقعة أعالي دائر خميس مليانة، وفق ذات المصدر. وسجلت ثماني بلديات بولاية عين الدفلى ابتداء من الثلاثاء تذبذبا في التموين بالماء الشروب، بسبب ارتفاع نسبة تعكر مياه سد أولاد ملوك ببلدية الروينة نتيجة التساقطات المطرية، حسب ما جاء في بيان للوحدة المحلية لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر أن كل من بلديات العطاف، العبادية، بوراشد، زدين، الماين، بلعاص، الحسانية، بطحية، تسجل ابتداء من اليوم تذبذبا في التمون بهذا المورد

الحيوي بسبب ارتفاع نسبة تعكر مياه سد أولاد ملوك ببلدية الروينة نتيجة التساقطات المطرية، ما استلزم التوقيف المؤقت لمحطة معالجة المياه أولاد ملوك. واستنادا لذات المصالح ستستأنف عملية التوزيع وفق النظام العادي فور انخفاض نسبة تعكر مياه السد وإعادة تشغيل محطة المعالجة.

وفي ذات الصدد، أشار المصدر إلى استئناف عملية تموين كل من بلديات خميس مليانة، عين الدفلى، عريب، سيدي لخضر، المخاطرية، العامرة بمياه الشرب بعد انخفاض نسبة تعكر مياه سد سيدي أمحمد بن طيبة ببلدية عريب.

وبولاية البويرة، تم تنفيذ عدة عمليات لإزالة الثلوج بهدف إعادة فتح عدة محاور لشبكة الطرقات المغلقة بفعل الثلوج، لاسيما الطرق الوطنية التي تربط البويرة بولايتي المدية وتيزي وزو، وفق ما علم لدى مديرية الأشغال العمومية.

وقد سخرت مديرية الأشغال العمومية عدة وسائل، لاسيما منها كاسحات الثلوج، على مستوى الطريق الوطني رقم 62، بفج الدشمية، الرابط بين البويرة وولاية المدية المجاورة، وكذا الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين البويرة وتيزي وزو عبر فج

تيزي أوجعبوب، بمرتفعات بلدية آث لعزيز الجبلية. وتجري أيضا بالطريق الوطني رقم 33، الرابط البويرة ومنطقة تكجدة إزاحة الثلوج لإعادة فتح هذا المحور أمام حركة المرور.

وفي جنوب البلاد، خلفت الاضطرابات الجوية الاخيرة التي شهدتها ولاية ادرار مؤخرا، عدة انقطاعات للتيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الولاية، وقد تسببت هذه التقلبات المتمثلة في هبوب رياح عاتية وتساقط أمطار غزيرة، تسجيل سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية، منها خمسة أعمدة ذات توتر منخفض على مستوى دائرة رقان، إضافة إلى سقوط عمود كهربائي واحد للتوتر المتوسط بدائرة أدرار.

وتسببت هذه الحوادث في تذبذب وانقطاعات في التموين بالطاقة الكهربائية خاصة على مستوى قصور كوسان وبوزان وبودة، وأمام هذه الوضعية، جندت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بأدرار كامل إمكاناتها المادية والبشرية، حيث باشرت فرقها التدخل ليلاً ونهاراً رغم صعوبة الظروف الجوية، من أجل إصلاح الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي خلال ساعات، ضماناً لاستمرارية الخدمة وتلبية حاجيات المواطنين.