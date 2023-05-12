الزمالك المصري يريد الياس شتي

يفكر في الرحيل عن أنجيه

أكد مصدر مقرب من اللاعب الجزائري إلياس الشتي، ظهير أيسر فريق أنجيه الفرنسي، أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن هناك اتصالات من نادي الزمالك المصري خاصة وأن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن أنجيه لعدة أسباب أهمها عدم تأقلمه مع الفريق إلى جانب هبوط النادي إلى الدرجة الأدنى.

وانتقل الدولي الجزائري إلى صفوف أنجيه منذ الصيف الماضي وتحديدًا عقب رحيله عن الترجي نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر بستة شهور. وشارك الشتي – 28 عامًا – في ست مباريات فقط مع أنجيه خلال الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، كما غاب اللاعب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في الفخذ. وأضاف المصدر، أن اللاعب تلقى بعض الاتصالات من نادٍ مصري إلا أن المفاوضات لم ترتق إلى الأمور الرسمية، خاصة أن الظهير الجزائري لم يحسم موقفه نهائيا مع أنجيه حيث يرتبط بعقد حتى 2026.

وأشار المصدر، أن شتي مستعد لتخفيض شروطه المالية حيث يحصل على راتب سنوي من أنجيه يقدر بـ600 ألف دولار، حال تلقيه عرضًا مناسبًا من حيث المشروع الرياضي للنادي.

ويمتلك إلياس الشتي عدة تجارب في الملاعب العربية يأتي من أبرزها تواجده في صفوف شبيبة القبائل وأيضًا الترجي التونسي. وتواجد إلياس الشتي مع الخضر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون دون أن يشارك بصورة أساسية، حيث ودّع رفقة “محاربي الصحراء” البطولة القارية من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار والتعادل مع سيراليون.