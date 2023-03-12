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رياضة

الزمالك المصري يضبط برنامج سفرية الجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

عمر سلامي
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الزمالك المصري يضبط برنامج سفرية الجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد
ح.م
لقطة من مباراة الجولة الأولى بين الزمالك وشباب بلوزداد

ضبط نادي الزمالك المصري برنامج سفريته إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتنقل الزمالك المصري إلى الجزائر، هذا الثلاثاء، تحسبا للمباراة المبرمجة الجمعة المقبل، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية.

ووفرت إدارة الزمالك كل الإمكانيات من أجل وضع اللاعبين في أحسن الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد.

وقال أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك: ” رئيس النادي طالب بتوفير كل شيء للفريق والسفر سيكون بطائرة خاصة من أجل راحة اللاعبين والخصوصية، وسنسافر يوم 14 مارس الجاري من أجل إقامة معسكر في الجزائر قبل المباراة”.

وأضاف أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: “مثلما خسرنا من شباب بلوزداد على ملعبنا بإمكاننا الفوز عليهم خارجه، وقادرون على اللعب بقوة الفوز”.

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