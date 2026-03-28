الزمالك يستعين بالنادي المصري للتحضير لموعد شباب بلوزداد

فيما سيحل وفد "القلعة الحمراء" بالجزائر يوم 8 أفريل

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن استعانة الطاقم الفني للزمالك، الذي يقوده المدرب الرئيسي معتمد جمال، بنظرائه من النادي المصري البورسعيدي للتحضير للمواجهة المقبلة التي تنتظر تشكيلة “القلعة الحمراء” في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ضدّ شباب بلوزداد الشهر المقبل، إذ من المنتظر أن يستلم معتمد جمال ومعاونيه تقريرا مفصّلا عن شباب بلوزداد يتضمّن طريقة لعب، نقاط قوة وضعف أشبال سيد راموفيتش قبل موعد إجراء المباراة.

هذا وقرّرت إدارة نادي الزمالك المصري، وبشكل رسمي، برمجة سفريتها إلى الجزائر بتاريخ 8 أفريل المقبل، وذلك بعد ترسيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تاريخ 10 أفريل لخوض مباراة شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 17 أفريل الداخل على ملعب “القاهرة الدولي”، علما أنّ منافس شباب بلوزداد سيكون على موعد مع مواجهة النادي المصري البورسعيدي يوم 6 أفريل على ملعب “برج العرب”، لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب البطولة المصرية.

يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية مصرية عن سعي القائمين على شؤون الزمالك لتوفير طائرة خاصة لتنقل الفريق إلى الجزائر تحسّبا لمواجهة شباب بلوزداد، تضمن راحة اللاعبين ومن ثمّ، تفادي الإجهاد، على اعتبار أنّ الزمالك سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي في البطولة قبل السفر إلى الجزائر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدّد في الساعات القليلة الماضية موعد مواجهة نادي الزمالك المصري أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ذهابا وإيابا، حيث ستجرى مباراة الذهاب على ملعب “نيلسون مانديلا” يوم 10 أفريل، على أن تجرى مواجهة الإياب على ملعب “القاهرة الدولي” يوم 17 أفريل.

الجدير بالذكر، أنّ المواجهة المقبلة بين شباب بلوزداد والزمالك المصري في كأس الاتحاد الإفريقي ستكون الثالثة في تاريخ المواجهات بين الناديين، كما أنّها ستكون ثأرية بالنسبة لزملاء الفلسطيني الدبّاغ، وذلك بعدما خسر الزمالك من شباب بلوزداد مرتين في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا في العام 2023 ذهابا وإيابا، بهدف من دون رد في العاصمة القاهرة، ثم بهدفين نظيفين في لقاء الإياب في الجزائر.