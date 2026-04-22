لقاء ذهاب نهائي كأس "الكاف"

الزمالك ينفي طلب إقامة مباراة اتحاد العاصمة دون جمهور

الزمالك ينفي طلب إقامة مباراة اتحاد العاصمة دون جمهور

نفت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب إقامة ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد اتحاد العاصمة الجزائري بدون جمهور، عقب أحداث إياب نصف النهائي ضد أولمبيك آسفي المغربي.

وشهدت مباراة أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على ملعب “المسيرة” فوضى وشغب جماهيري كبير.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر راديو “صوت الزمالك”: “لم أتحدث عن طلب مجلس الزمالك إقامة ذهاب نهائي الكونفدرالية دون جمهور وأكدت أن هذا الملف أنا غير منوط بي”.

وأضافت: “قلت فقط إن الزمالك ملتزم باللوائح وحال وجود بنود في اللوائح له حق فيها الزمالك لا يترك حقوقه”.

وشددت نيرة الأحمر على العلاقات الأخوية مع الشعب الجزائري وكذلك جماهير أندية الجزائر والمشهد المثالي في مواجهة شباب بلوزداد خير دليل على قوة العلاقات بين الطرفين.

وأشارت نيرة الأحمر إلى تتويج فريق الكرة السلة بكأس مصر حيث قالت: “من حقنا أن نفرح بتلك البطولة لأنها جاءت في ظروف مالية طاحنة وتعتبر بداية لما هو قادم”.

ومن المقرر أن يُقام نهائي بطولة الكونفدرالية في نسخة موسم 2025-2026، بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، يومي 9 و16 من ماي المقبل.

