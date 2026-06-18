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للعام الثالث على التوالي

السعودية الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني

الشروق أونلاين
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السعودية الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني
أرشيف
تعبيرية

للعام الثالث على التوالي، حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في “مؤشر الأمن السيبراني”. ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن هيئة الأمن السيبراني في المملكة، أن “الترتيب انعكاس للدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع. بوصفه ركنًا أصيلًا في منظومة الأمن الوطني”.

واعتبر المصدر أن “إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والشركة السعودية لتقنية المعلومات كشريك إستراتيجي وتقني لها، رسّخت ريادة النموذج السعودي لهذا المجال”.

وتهدف الهيئة السعودية للأمن السيبراني إلى “تعزيز حماية المصالح الحيوية، والبنى التحتية للدولة، وأمنها الوطني”. كما تهتم بـ”تحفيز نمو القطاع في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه”.

ويصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

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