السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شوال  

دعت المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نص إعلان المحكمة العليا السعودية الذي جاء فيه: “إن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الأربعاء 29 / 9 / 1447 هجرية -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026 ميلادية”.

وأضافت المحكمة العليا أنها “ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وقالت المحكمة العليا إنها “تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.