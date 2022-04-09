السعودية تعلن عن عدد الحجّاج المسموح به في الموسم المقبل

سيتمّ رفع عدد الحجّاج القادمين إلى البقاع المقدسة للعام 1443ه/2022 م، إلى مليون حاجّ. حسب ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة في السعودية.

وجاء في بيان للوزارة السعودية أنّه سيتمّ “رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج، من داخل المملكة وخارجها. وفقا للحصص المخصّصة لكل دولة”.

وسيسمح لجميع المسلمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بأداء شعيرة الحجّ. على أن يستكملوا أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

كما يشترط للقادمين للحجّ من خارج السعودية، تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا (PCR)، بحيث تؤخذ في خلال 72 ساعة (3 أيام) قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وتسبّب تفشّي وباء كورونا في السعودية على غرار سائر دول العالم في أواخر العام 2020، في تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم بأداء ركن الحجّ إلى ألف شخص فقط من داخل المملكة.

وقد سجّلت المملكة ما يزيد على 751 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 9055 حالة وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة المحلية.

ومع تراجع حدّة تفشي الوباء في البلاد، أعلنت السلطات السعودية مطلع شهر مارس، عن رفع معظم القيود الوقائية المفروضة. بما في ذلك إلزامية التباعد في صلاة الجماعة.

وقبل الجائحة، كانت السعودية تستقبل ما يزيد عن 2.5 مليون حاجّا كل عام. بينهم 36 ألف حاجّا من الجزائر.