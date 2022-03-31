مدير ديوان الحج يكشف عن تاريخ انطلاق رحلات العمرة

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة مع بداية شهر رمضان المبارك، كاشفا عن إلزامية تلقيح الأشخاص الراغبين في أداء هذه الشعيرة.

وقال سليماني في تصريح للتلفزيون الجزائري، الأربعاء، إنه من “المتوقع أن تنطلق أولى رحلات أداء شعيرة العمرة لهذا الموسم، مع بداية شهر رمضان الكريم”.

وأضاف المتحدث أنه “لا يوجد أي حديث عن نظام الحصة، حيث بإمكان كل وكالة استوفت الشروط المطلوبة وتمكنت من ضبط مسألة التعاقدات واستقطاب المعتمرين وضمان التأشيرة وحجوزات الرحلات، أن تنطلق في تنظيم رحلات العمرة بالأعداد التي تريدها”.

وأوضح المسؤول ذاته أنه مع “صدور قرار إعادة فتح التسجيلات لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443, تم اعتماد دفتر الشروط الخاص بالعملية، والذي نص في أحد بنوده على إلزامية تلقيح المعتمر ضد فيروس كورونا، بغرض حماية المنظومة الصحية الوطنية والتي أبلت البلاء الحسن في تسيير فترة الجائحة”.

وأكد سليماني في سياق متصل، أن “إتاحة الفرصة أمام رغبة الجزائريين في أداء شعيرة العمرة لن تكون مقتصرة على شهر رمضان كما يعتقد البعض، فالمجال مفتوح للتسجيل إلى غاية منتصف شهر شوال”.

ونشرت الصفحة الرسمية للديوان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعلانا يتضمن 20 ضابطا لتنظيم نشاط العمرة.

هل سيتم تسقيف أسعار العمرة؟.. مدير ديوان الحج يجيب

أكد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة محمد سليماني، الأربعاء، أنه لا يمكن تسقيف أسعار رحلات العمرة بسبب خضوعها لمجموعة من المعايير والأسس.

وقال سليماني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى إنه “لا يمكن تسقيف سعر العمرة لأنها تخضع لرغبات الزبون وطلباته”

وأوضح المتحدث ذاته أن أسعار العمرة تحددها عدة معايير وأسس تبنى عليها القيمة التي تخضع لها تكلفة العمرة.

وتابع قائلا إن “أهم الأسس التي تحكم التكلفة هي تصنيف الفنادق وموقعها من الحرم بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي يطلبها الزبون وكذا الفترة الزمنية التي تعد كلها عوامل تأثر في التكلفة النهائية لتكلفة لعمرة”.

وأضاف سليماني أنه في أقل من 48 ساعة من إطلاق إجراءات ترشح الوكالات على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم شعيرة العمرة، تم تسجيل أكثر من 410 وكالة في البوابة، وتم إلى غاية مساء الثلاثاء ترخيص 130 وكالة سياحية لمزاولة هذا النشاط.

من جانب أخر، اعتبر مدير الديوان أن “فتح أبواب العمرة لا يجب حصره في شهر رمضان فقط بل سيبقى مفتوحا إلى غاية النصف من شهر شوال” وأن “التحدي الذي يجب رفعه حاليا هو إنجاح هذه العملية”.

الكشف عن القائمة الأولية للوكالات السياحية المعنية بتنظيم العمرة

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، الثلاثاء، عن القائمة الأولية للوكالات السياحية التي تحصلت على تراخيص تنظيم نشاط العمرة.

وقام المدير العام للديوان أحمد سليماني، مساء الإثنين، بتسليم تراخيص تنظيم العمرة لفائدة الوكالات السياحة.

وحسب بيان للديوان فقد قامت أزيد من 314 وكالة سياحية إلى غاية مساء الإثنين بإبداء رغبتها للمشاركة في عملية تنظيم العمرة منها 144 وكالة قامت بتحميل ملفاتها على البوابة و54 وكالة تم قبول ملفاتها.

وتواصل مصالح الديوان المختصة معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة لتمكينها من الحصول على الترخيص في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة فور استكمالها لكافة الإجراءات، يضيف البيان.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعداد وإصدار 28 ترخيصا، الإثنين، لتبقى العملية مستمرة إلى غاية مساء يوم الخميس 31 مارس 2022م.

وبتاريخ 27 مارس 2022، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz.

وأوضح الديوان في بيان له على صفحته الرسمية عبر تويتر أن سحب دفتر الشروط انطلق الأحد ويستمر إلى غاية الخميس القادم على الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30) على أن يتم تسليم التراخيص وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.‎

منع الوكالات السياحية من نشر إعلانات العمرة

وكانت وزارة السياحة قد دعت من خلال مديرياتها الجهوية بسحب جميع الإعلانات والإشهارات التي تروج للعمرة خلال شهر رمضان المبارك والتي نشرت من قبل بعض الوكالات السياحية.

وطلبت مديريات السياحة عبر مختلف الولايات بسحب جميع الاعلانات والإشهارات التسويقية لبيع منتوج العمرة، والتي جاءت عقب التوجيهات الصادرة من السلطات والقاضية بفتح التسجيلات لآداء مناسك العمرة.

وأمرت بالتريث إلى غاية الإنتقاء والنشر الرسمي للوكالات المعتمدة وكذا انتظار الصدور الرسمي لبرنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية وباقي الشركات التي ستنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة.