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السعودية تمنع تصوير الصلوات من المساجد في رمضان

الشروق أونلاين
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السعودية تمنع تصوير الصلوات من المساجد في رمضان
أرشيف
الكعبة المشرفة

أوصت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية يوم الجمعة، أئمة ومؤذني المساجد في شهر رمضان، بـاتباع 10 ضوابط، بينها عدم تصوير الصلوات وبثّها عبر أي وسيلة.

وجاء في تغريدة للوزارة على تويتر، أن الوزير عبداللطيف آل الشيخ، “أصدر تعميمًا بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين. ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان”.

ويتضمّن هذا التعميم “عدم استخدام الكاميرات لتصوير الإمام والمصلّين في أثناء أداء الصلوات. وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها”.

كما أوصت الوزارة بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين أو غيرها، وأن يكون إفطار الصائمين داخل المساجد مقتصرا على أماكن مهيأة في ساحاتها، وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن.

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