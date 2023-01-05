هل ألغت السعودية شرط المحرم لحجّ المرأة؟

يمكن للنساء الراغبات في أداء مناسك الحجّ من داخل السعودية، التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم. حسب ما أكدته وزارة الحجّ والعمرة في المملكة.

جاء ذلك في إجابة الحساب الرسمي للوزارة السعودية في تويتر، على سؤال حول إسقاط شرط مرافقة الرجل المحرم للمرأة في الحجّ.

وفي الواقع، لم تسقط السلطات السعودية شرط المحرم في الحجّ. حيث تتضمّن خطوات تسجيل المرأة لأداء الشعيرة من داخل المملكة، إمكانية إضافة الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الإبن، كمحرم. لكن بشكل اختياري.

وفي حالة عدم وجود محرم مرافق للمرأة الحاجّة من الداخل، يمكن التسجيل لأداء المناسك ضمن مجموعة من النساء.

ولن تكون هذه المرة هي الأولى، التي يتاح فيها للنساء أداء مناسك الحجّ من دون محرم. حيث أقرّت السلطات السعودية إمكانية حجّ المرأة ضمن عُصبة نساء في الموسم الذي وافق صيف 2021.

واقتصر السماح بالحجّ في ذلك الموسم، على 60 ألف مقيما في السعودية. مع اشتراط تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.